Erneut Unfall auf A2 im Kreis Peine – kilometerlanger Stau

Peine. Der Unfall hat sich laut Polizei in Höhe des Parkplatzes Röhrse in Fahrtrichtung Hannover zugetragen.

Erneut ein Unfall auf der Autobahn 2 (A2) im Landkreis Peine: Laut Autobahnpolizei Braunschweig hat sich am heutigen Sonntag in Höhe des Parkplatzes Röhrse – in Fahrtrichtung Hannover – ein Unfall mit vier Fahrzeugen zugetragen, wobei sich eines überschlagen hat. Eine Person ist leicht verletzt worden. Da eine der drei Fahrstreifen in Richtung Hannover wegen des Unfalls gesperrt ist, gibt es derzeit einen kilometerlangen Stau.