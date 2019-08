Deutsche Glasfaser beginnt mit Ausbau des Netzes in Vechelde

Während die Hausbegehungen bereits seit einiger Zeit laufen, stehen nun die Maschinen und das von Deutsche Glasfaser beauftragte Generalunternehmen Allinq Networks GmbH in den Startlöchern, heißt es in der Pressemitteilung. Von der nächsten Woche an rollen die ersten Baumaschinen an, um mit dem schnellen innovativen Ausbauverfahren das Glasfasernetz in der Gemeinde Vechelde auszubauen.

Im ersten Schritt werden sukzessive die Leerrohre in etwa 40 Zentimetern Tiefe in die Straßen eingebracht. Sobald die Leerrohre verlegt sind, werden die Glasfasern eingeblasen. Auf diesem Weg wird in der Gemeinde Vechelde ein Glasfasernetz gebaut, welches insgesamt etwa 145 Kilometer umfasst, so das Unternehmen weiter.

Im Rahmen der Tiefbauarbeiten sei es zuweilen notwendig, geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung provisorisch – zum Beispiel mit Pflastersteinen – zu schließen, da diese eventuell ein weiteres Mal aufgenommen werden müssten. Erst mit Beendigung der Bauarbeiten würden diese Bereiche final verdichtet, geschlossen und von der Stadt abgenommen.

Zum Baustart werden nun planmäßig bis zu sieben Kolonnen mit jeweils 6 bis 10 Mitarbeitern im Ort unterwegs sein. Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße sollen die Anlieger so früh wie möglich mit einer entsprechenden Information im Briefkasten über den Termin informiert werden. Die Bauprozesse würden in enger Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und Bauleitung abgestimmt. Die Stadt kontrolliere und dokumentiere im Vorfeld jeden Ausbaubereich.

Nach Beendigung der Arbeiten sollen alle öffentlichen Oberflächen (Straße, Gehwege) durch die Stadt abgenommen werden. Die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Oberflächen durch den beauftragten Generalunternehmer sei obligatorisch. Bestehe doch mal Ausbesserungsbedarf, kümmere sich die Bauleitung unverzüglich um die Bearbeitung.

Die Mitarbeiter des Baubüros von Deutsche Glasfaser in Söhlde, Am Thie 1, stehen für alle Fragen und Anregungen zum Bau sowie auch zu vertraglichen Themen zur Verfügung. Das Baubüro habe jeweils donnerstags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet.