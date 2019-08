Tierheim Peine: Teddy, ein verspielter kleiner Hund, wartet

Peine. Der American Cocker Spaniel ist ungern allein zu Haus. Aber er ist freundlich zu fremden Menschen, was ihn als Wachhund untauglich macht.

Teddy wurde am 4. August 2019 im Tierheim abgegeben, weil der Vermieter keine Hunde duldet. Teddy ist ein American Cocker Spaniel und im August 2009 geboren. Er ist ein sehr anhänglicher, liebevoller, fröhlicher und verspielter Hund. Teddy geht gut an der Leine und hat ein gutes Verhältnis zu seinen Artgenossen. Wir haben festgestellt, dass Teddy ungern alleine ist, was mit ihm noch geübt werden sollte. Teddy ist ein aufgeschlossener Hund, der auch vor Fremden keine Scheu zeigt. Er eignet sich dadurch weniger als Wachhund. Kontakt: (05171) 52558.