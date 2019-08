In die City-Galerie an der Glockenstraße in Peine zieht demnächst Woolworth.

Peine. Nach der Kaufhaus-Kette bestätigt nun auch der Gebäudeeigentümer die Einzug von Woolworth in der City-Galerie.

Woolworth will gar 900 Quadratmeter in Peiner City-Galerie

Nun dürfte es hieb- und stichfest sein: Woolworth wird im nächsten Jahr im Frühjahr in der Peiner City-Galerie an der Glockenstraße ein Aktionskaufhaus eröffnen – das hat nach Woolworth nun auch die Redos-Gruppe aus Hamburg bestätigt, diesem Unternehmen aus der Hansestadt gehört das Einkaufszentrum City-Galerie.

„Wir konnten Woolworth als langfristigen Mieter gewinnen“, führt Redos aus. Demnach mietet Woolworth sogar rund 900 Quadratmeter in der City-Galerie und ist damit ein weiterer Ankermieter in dem Objekt. Durch die Ansiedlung von Woolworth entstünden bis zu zwölf neue Arbeitsplätze in der City-Galerie.

Matthias Koops, Expansionsmanager bei Woolworth, erläutert die Gründe für die Niederlassung in Peine: „Bei der Anmietung neuer Standorte berücksichtigen wir unter anderem Kriterien wie Einwohnerzahl und Infrastruktur. Die sehr gute Lage der City-Galerie hat uns überzeugt. Außerdem schließen wir mit der Eröffnung in Peine eine Lücke in unserem Filialnetz.“

Woolworth zieht ins Erdgeschoss des rund 6700 Quadratmeter großen zweigeschossigen Centers ein. Die künftige Fläche des Aktionskaufhauses entstehe durch die Zusammenlegung dreier kleinerer Teilflächen. Christoph Buck, Senior Fund & Asset Manager bei redos, sagt: „Durch die Verbindung der drei Teilflächen hatten wir die Möglichkeit, Woolworth eine maßgeschneiderte Fläche anzubieten. Mit der Eröffnung von Woolworth steigern wir die Einzelhandelsattraktivität der City-Galerie Peine weiter und stärken den Standort. Der Vermietungserfolg ist ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Entwicklung und Stabilisierung des Centers. Basierend auf unserem Vermietungskonzept führen wir bereits weitere, sehr vielversprechende Gespräche mit potenziellen, namhaften Filialisten.“

Die City-Galerie Peine wurde 2009 eröffnet. Insgesamt umfasst das Objekt 17 Shops und zwei gastronomische Anbieter. Mit rund 1.600 Quadratmetern ist C&A Ankermieter, zu den weiteren Mietern zählen DEPOT, Takko, Sportfreak und Mäc-Geiz. redos ist seit 2018 Eigentümer des Centers.