Mehrere Einbrüche in Peiner Kitas - 2300 Euro Schaden

Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 6.50 Uhr, in drei Kindertagesstätten (Kitas) in Peine eingebrochen. Betroffen sind die Einrichtungen an der Falkenberger Straße und an der Margaretenstraße in Peine-Telgte und an der Hölderlinstraße in der Kernstadt. Laut Polizei hebelten sie Fenster in allen Kitas auf, um in die Einrichtungen zu gelangen. Ob etwas geklaut wurde, ist nicht bekannt – der Schaden beträgt 2300 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizei in Peine, (05171) 9990.

