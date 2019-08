Die Skater zeigen im Peiner Stadtpark ihre Tricks

Sie heißen Ollie, Kickflip, Bluntslide und Drop in, die Sprünge und Figuren, die die Skater auf ihren rollenden Brettern zeigen. „Tricks“ heißen diese Manöver in der Fachsprache. Auf der Bahn im Peiner Stadtpark gab es am Samstag eine Menge davon zu sehen: Der 1. Peiner Skateboardverein trug dort zum zehnten Mal den Peiner Skatecontest aus.

Neben Skatern aus Peine nahmen Skater aus Hildesheim, Wolfenbüttel, Braunschweig, Berlin und Buchholz an dem Wettbewerb teil. Bei der Disziplin „Mario Kart“ starten die Skater mit bunten Luftballons auf dem Rücken. Sieger war, wer am Ende noch Luftballons übrig hatte. Beim „Deathrace“ lieferten sich die Teilnehmer ein klassisches Wettrennen.

Besonders schwierig und spannend wurde es schließlich bei den „Einzelruns“. Dabei hatten die Skater in zwei Durchläufen je eine Minute Zeit, ihre „Tricks“ zu zeigen. In atemberaubenden Tempo wurden da doppelt gesprungene Ollies, dreifach gedrehte Schrauben und der 360-Flip gezeigt. „Das heißt, dass sich das Brett unter den Füßen des Skaters dreht“, erklärte Christian Raulf, Vorsitzender des 1. Peiner Skateboardvereins. Er moderierte die Veranstaltung mit einer guten Mischung aus Ansporn für die Skater und Erklärung für die fachfremden Zaungäste.

Eine Jury bewertete die Tricks in den Einzelläufen. Am Ende fuhren alle Teilnehmer gleichzeitig über eine Rampe, jeder zeigte einen Trick: Die Entscheidung, welcher Trick besonders aus der Masse hervorgestochen ist, fällten die Zuschauer. Sehenswert waren sie alle.