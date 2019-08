Mann beleidigt und schlägt Polizisten in Stederdorf

Stederdorf. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Selbst in den Diensträumen, so der Polizeibericht, war der Täter noch aggressiv.

Beamte der Polizei Peine wurden am Sonntag, 18. August, 22.30 Uhr, in den Rosenwinkel in Stederdorf gerufen. Laut Polizeibericht ging es um das Schlichten einer Streitigkeit. Noch vor der Aufnahme des eigentlichen Sachverhaltes, ging ein 34-jähriger alkoholisierter und verbal aggressiver Mann auf die Beamten los, so die Polizei. Und weiter: Seine Fäuste hatte er zu diesem Zeitpunkt geballt. Die Beamten wurden von dem Mann massiv beleidigt.

Unvermittelt habe er auf den Arm des 35-jährigen Polizisten geschlagen, der leicht verletzt worden sei. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden, habe dabei fortwährend die Beamten beleidigt und sich selbst in den Diensträumen verbal äußerst aggressiv gezeigt. Die Polizei habe mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.