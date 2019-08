2,65 Promille - Betrunkener Peiner schläft am Steuer ein

Die Einsatzkräfte der Polizei sind am Montag gegen 11.30 Uhr in die Hermann-Ehlers-Straße gerufen worden, weil dort ein Fahrer mit seinem Wagen auf der Fahrbahn parken über dem Lenkrad liegen sollte. In der Tat fanden die Einsatzkräfte den stark betrunkenen Fahrer so vor. Er war in seinem Auto eingeschlafen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Erste Ermittlungen ergaben zudem den Verdacht, dass der 39-jährige Peiner zuvor mit dem Auto gefahren war. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die weiteren Ermittlungen dauern an, heißt es.

