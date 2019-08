Peine. Zwei Taschen wurden am Donnerstag im Peiner Klinikum gestohlen. Von einem Täter hat die Polizei eine Beschreibung und sucht nun Zeugen.

Mehrere Fälle von Taschendiebstahl am Peiner Klinikum

Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 16 Uhr, eine Handtasche aus einem Auto gestohlen. Laut Polizei hatte der Dieb die Eigentümerin zuvor auf dem Parkplatz des Peiner Klinikums in ein Gespräch verwickelt. Als die Frau ihr Auto startete, öffnete der Mann den Kofferraum und stahl die Handtasche. Er flüchtete mit dem Fahrrad. Der Dieb soll etwa 20 Jahre alt sein und ein weißes T-Shirt und Sonnenbrille getragen haben. Im selben Zeitraum wurde auch aus einem Krankenzimmer des Klinikums eine Tasche gestohlen. Ein Zusammenhang ist möglich. Hinweise an: (05171) 9990.