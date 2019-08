Baumeister und Busse aus Peine beim Bundespräsidenten

Zwei Peiner gehören zu den Auserwählten: Peter Baumeister (Dungelbeck) und Holger Busse (Peine) haben vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier eine Einladung erhalten zu dessen Bürgerfest im Schloss Bellevue und im Schlosspark in Berlin. Das teilt die Pressestelle des Bundespräsidialamts offiziell mit.

Mit diesem Fest würdigt Steinmeier das ehrenamtliche Engagement, ohne das das gesellschaftliche Leben in Deutschland zum Erliegen kommen würde. Baumeister ist im Kreis Peine bekannt wie ein „bunter“ Hund“: durch seinen jahrzehntelangen Einsatz bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VVN-BdA) im Kreisverband Peine, im Sportverein TSV Dungelbeck, in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Kreisverband Peine und zeitweilig für die Bündnisgrünen unter anderem im Rat der Stadt Peine. Nebenbei: Steinmeier ist bekanntlich SPD-Mitglied – aber parteipolitisches Denken soll ja beim Bürgerfest außen vor bleiben.

Holger Busse wiederum setzt sich seit rund drei Jahren mit seinem Verein „Lila Hoffnung - CED und Darmkrebshilfe“ für Patienten mit Darmerkrankungen und Darmkrebs ein. Der Peiner ist selbst Betroffener. Bei der Ehrenamtsaktion unserer Zeitung wurde er von Lesern zum „Peiner des Jahres“ gekürt, zwei Mal in Folge ist Busse für den Felix-Burda-Award nominiert worden.

Das Bürgerfest für geladene Gäste findet statt am Freitag, 30. August, und am Samstag, 31. August. Dabei stellt der Bundespräsident auch in diesem Jahr das vielfältige bürgerschaftliche Engagement in Deutschland in den Mittelpunkt des Festes – „er würdigt Menschen, die mit ihrem Einsatz unsere Zivilgesellschaft lebendig halten und stärken“, betont die Pressestelle. Am Freitag – am ersten Tag des Festes – dankt Steinmeier rund 4000 Ehrenamtlichen aus dem gesamten Bundesgebiet, die mit „Tatkraft und Entschlossenheit unsere Gesellschaft gestalten und so den Zusammenhalt festigen“.

Am zweiten Tag des Bürgerfests – am Samstag – lädt der Bundespräsident zum „Tag des offenen Schlosses“ ein: Besonderer Höhepunkt des Tags ist Steinmeiers Gespräch mit der Polarforscherin Antje Boetius und dem Astronauten Alexander Gerst.