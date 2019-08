Unbekannte zünden Holzverschlag in Stederdorf an

Unbekannte Täter legten nach Polizeiangaben am Samstagabend an einem Holzverschlag an der Kösliner Straße in Stederdorf Feuer. Das habe zum Glück schnell gelöscht werden können, bevor es sich weiter ausgebreitet habe, so die Polizei. Zeugenhinweise unter (05171) 9990.