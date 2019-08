Seniorengolfer reisen für Turnier in den Naturpark Westhavelland

Neuen Herausforderungen stellten sich 41 der Edemisser Donnerstagssenioren bei einem zweitägigen Wettkampf bei ihrer mehrtägigen Reise in Havelland. „Ziel war das wunderschön idyllisch im Naturpark Westhavelland gelegene Golfresort Semlin nördlich von Rathenow“, berichtet Bärbel Desch von den Seniorengolfern.

Viele der Edemisser Sportler waren bereits vor dem Turnier angereist, um sich die Stadt Rathenow, 70 Kilometer westlich von Berlin, anzuschauen. In dieser arbeiteten zu DDR-Zeiten tausende Menschen in den Rathenower Optische Werke (ROW). Seit 2013 trägt Rathenow daher die Zusatzbezeichnung „Stadt der Optik“. Die Golfanlage, auf der die Seniorengolfer für zwei Tage zu Gast waren, stammt dagegen nicht aus der DDR-Zeit – sie wurde zur Wiedervereinigung gebaut, teilten die Golfer mit. Der Platz war etwa 150 Hektar groß mit mehreren Teichen und „zum größten Teil von Hochwald umgeben“, beschreibt Desch. Gerade der Wald schätzten sie bei Wind, auch wenn die starken Süd-West-Böen am zweiten Tag trotzdem ordentlich ins Spielgeschehen eingriffen. Die Golfer zeigten sich mit ihren Ergebnissen in der ersten Runde auf jeden Fall zufrieden.

„Die Spielergebnisse auf dem unbekannten Gelände waren in der ersten Runde erstaunlich gut für ein Spiel auf fremden Platz“, sagt Bärbel Desch. Am zweiten Tag hätte die Route den Golfern dagegen weniger gelegen. Nach zwei Tagen konnte sich Birgitt Wuttke in der Bruttowertung mit 28 Punkten durchsetzen. Dahinter folgte Gerhard Hösel mit 26 Punkten. Knapp dahinter belegte Hans-Hermann-Meyer den dritten Platz. Einen Pokal konnte Wuttke noch nicht mitnehmen. Die Golfer- Statuette, die Gruppenmitglied Dieter Heitmann sponsort, wurde Wuttke erst in der Heimat überreicht. neb