So soll der ganze Convivo Park in Broistedt 2020 aussehen

Der neue Convivo Park in der Straße Am Naturbad in Broistedt, der pflegebedürftigen Senioren ein Komplettangebot der Betreuung bieten soll, ist seit Samstag offiziell eröffnet. Aber der Gebäudekomplex soll bis Mitte 2020 noch mal erweitert werden. Im Oktober 2017 war auf dem Areal der Grundstein gelegt worden. Die 40 Mietwohnungen des Komplexes in Größen zwischen 47 und 65 Quadratmeter sind bezugsfertig. In 24 seien seit dem 1. August...