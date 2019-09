Goldschmiede Rückum in Klein Lafferde feiert 20-jähriges Bestehen

Ein besonderes dreitägiges Event hat sich Claudia Rückum aus Klein Lafferde zum 20-jährigen Bestehen ihrer Goldschmiede einfallen lassen. Die Goldschmiedemeisterin schickt ihre Gäste auf eine Entdeckungstour in die Welt der Opale in einen „Opalexpress“ und eröffnet die Australientage in Klein Lafferde. Zudem ist eine Kunstausstellung zu sehen und Livemusik die gute Laune macht mit dem Duo Enzian bei Kaffee und Kuchen und Deftigem. Erstmals gibt es auch mit anderen Branchen eine Kooperation. „Das war eine Idee, von der ich denke, dass wir alle und vor allem die Besucher profitieren“, sagt Rückum. Partner sind das TUI-Reisebüro in Vechelde, die Kunstvilla Lehrte von der Künstlerin Kerstin Nieto Madrid sowie die Waldgaststätte Odinshain in Ilsede. Doch das ist längst nicht alles, was die zweifache Mutter und Geschäftsfrau auf die Beine gestellt hat.

Als Claudia Rückum 1999 den Entschluss fasste, sich mit ihrem Kunsthandwerk selbstständig zu machen, gab es ein Funken von Unsicherheit. „Ich wusste nicht, ob ein Dorf der richtige Ort für die Goldschmiede ist,“ resümiert die Geschäftsfrau. Gehofft hat sie es immer und nach 20 Jahren hat sie den Schritt auch nicht bereut. Rückum arbeitet in Klein Lafferde nicht nur, sondern hat ihren Lebensmittelpunkt geschickt mit familiären Anforderungen vernetzt. „Hier kann ich Mutter und Geschäftsfrau sein“, sagt die Handwerksmeisterin. Wer Rückum besucht, wird von der Umgebung der alten Scheune buchstäblich verzaubert. Im Boden befindet sich ein „Edelsteinflussbett“ der Ursprung des Gebäudes ist überall noch gegenwärtig.

Passend zum Thema Goldschmiede kommt der „Opaltruck“ von Attila Pereghy daher. Der Roßbacher hat in den Edelsteinminen in Australien gearbeitet und das Schleifen der Rohsteine erlernt. „Für mich ist ein Stein ein Kunstwerk“, betont der Edelsteinkenner. Bereits vor zehn Jahren war er mit seinem außergewöhnen Truck zu Gast in der Goldschmiede gewesen. Wo sich die Edelsteine in den Minen befinden, erklärt er Interessierten in seinem „Höhlentruck“.

Die Künstlerin Kerstin Nito Madrid führt ein Kunstcafé in Lehrte, und während der Australientage einen Querschnitt ihrer Kunstwerke und das TUI-Team in Vechelde hält in seinen Verkaufsräumen Reisetipps . „Wir haben an allen drei Tagen ein buntes Programm für Schmuckliebhaber, Australienfans und Musikfreunde,“ so Claudia Rückum.

Australientage

Zeit: Bis Sonntag, 8. September

Attraktionen: „Opalexpress“ mit Führungen, 120 Millionen Jahre alter opalisierter Dinosaurierwirbel, Pfauenaugenopal, Rohopale Split, das blaue Splitpärchen. Sonntag ab 14 Uhr tritt das Enzian Duo auf

Eintritt: Frei