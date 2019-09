Am Wochenende ist ganz Peine die Musikstadt

„Ohren auf – so klingt die Region“ heißt es am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, wenn in Peine das „5. Regionale Musikfest“ stattfindet. Musiker aus Peine, Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Gifhorn, Goslar, Wolfenbüttel und Helmstedt und anderen Orten im Braunschweiger Land treffen...