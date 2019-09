In der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 1.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in der Straße Am VfB-Platz in Peine an der Autowaschanlage einen Münzwechsler sowie Münzbehälter aufzubrechen. Das berichtet die Polizei. Aus bislang ungeklärten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Schadenshöhe beträgt 1000 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder