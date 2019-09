Auf der Fontanestraße in Peine: BMW brennt aus

Ein PKW hat am Dienstagabend gegen 22.25 Uhr in der Fontanestraße in Peine gebrannt. Als die Feuerwehr eintrag, stand der BMW laut Polizei bereits in Vollbrand. Der Wagen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Zur Schadenshöhe kann die Polizei zunächst keine Angaben machen. Zeugen: (05171)...