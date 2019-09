Volksbank spendet 900 Euro an die Kyffhäuserkameradschaft

Die Volksbank eG Wolfenbüttel mit Sitz in Wendeburg hat 900 Euro an die Kyffhäuserkameradschaft Wendezelle gespendet. Mit dem Geld soll laut Angaben der Kameradschaft die Anschaffung einer neuen Seilzuganlage auf dem vorhandenen Schießstand finanziert werden. Außerdem sollen die weitere Vereinsarbeit sowie das Übungsschießen und die Schießwettbewerbe, wie etwa das Mannschafts-und Pokalschießen, von der Spende profitieren. Sebastian Hübner, Regionalmarktleiter für den Bereich Wendeburg, überreichte den Scheck in Höhe von 900 Euro stellvertretend für die Volksbank an den Vorsitzenden der Kyffhäuserkameradschaft Frank Seidel sowie den Geschäftsführer Siegfried Geisler und den Schießwart Martin Küchenthal. Das Spendengeld stamme aus den Reinerträgen des VR Gewinnsparens der Volksbank.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder