Elf LKW dürfen auf der Autobahn bei Peine nicht weiterfahren

Das Autobahnpolizeikommissariat Braunschweig hat in der Nacht zu Mittwoch mit Unterstützung der regionalen Kontrollgruppe Großraum- und Schwerlasttransporte auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover kontrolliert. Elf Gespanne wurden dabei einer genauen Prüfung unterzogen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. An sämtlichen elf Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt, die so gravierend waren, dass die betroffenen LKW ihre Fahrt nicht fortsetzen durften.

Hauptgründe für die Untersagung der Weiterfahrt waren Achslastüberschreitungen und Überladung. Die Kontrollen werden weiterhin ein fester Bestandteil in der Arbeit der Autobahnpolizei mit der regionalen Kontrollgruppe bleiben, heißt es weiter.