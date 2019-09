Die Peiner Einserabiturientin geht unter die Autoren

Die 14-jährige Mandy Julie Hoffmann aus Stederdorf hat als jüngste 1,0-Abiturientin Deutschlands Schlagzeilen gemacht. Nun zeigt sie eine neue Seite: Mandy ist während der Abiturphase unter die Autoren gegangen und hat mit einem kleinen Team von Oberstufenschülern ein Buch herausgebracht. „16 Kurze – Von jetzt bis irgendwann“ so der Titel des 390 Seiten umfassenden Werkes.

Und wenn man den Klappentext und die Danksagung am Ende aufmerksam liest, wird schnell klar, welche umfassende Funktion die junge Peinerin in diesem Team hatte. Sie habe es als Projektleiterin zusammengehalten, habe allzeit den Überblick gehabt und viel Freizeit, parallel zum Abitur, in das Buch gesteckt, schreibt eine Mitschülerin.

„16 Kurze - Von Jetzt bis Irgendwann“ ist ein Schülerprojekt der besonderen Art der Oberstufe der Christophorusschule in Braunschweig. Im Rahmen eines Seminarfachs schrieben Schüler aus verschiedenen Jahrgängen die 16 Kurzgeschichten. In einem weiteren Seminarfach entstanden Bonusmaterialien in Form von Gedichten und Interviews, zudem auch viele Illustrationen zu den Stories. Fertiggestellt wurde das Buch von Mandy Hoffmann (Projektleitung), Marie Josefin Aedtner, Meike Feldhusen, Aurelia Foth und Laura Totsche. Über den Verlag Books on Demand (BoD) ist das Buch in jeder Buchhandlung auf Bestellung erhältlich. Das Buch kostet 14,99 Euro und der Erlös wird an einen sozialen Zweck gespendet. 16 Kurze – das heißt 16 Geschichten so unterschiedlich wie die 16 Autoren und deren Fantasie. Von Krimi über Drama bis Fantasy – alles was Jugendliche oder Erwachsene begeistert; von lustig bis nachdenklich. Die jungen Autoren brauchen sich auch keineswegs verstecken. Auch Annette Meliß, Leiterin der Peiner Stadtbücherei, hat in das Buch schon reingeschmökert und stellte fest: „Die Perspektive, aus der die Jugendlichen geschrieben haben, fand ich sehr interessant.“ Und auch ein Bestsellerautor hat mal klein angefangen. „Tauchen Sie ein, in die Gedanken und Gefühle der Jugend. Reisen Sie mit uns durch die verschiedenen Fantasien der Autoren“, fordert das Autorenteam die Leser auf. Am Mittwoch, 25. September, um 18 Uhr werden Mandy Hoffmann und Marie Josefin Aedtner in der Peiner Stadtbücherei einige Geschichten präsentieren und im Anschluss Fragen zum Buch und dem Oberstufenprojekt beantworten. Der Eintritt ist frei. Der Termin wurde bewusst in die vom 23. bis 26. September stattfindende Peiner Jugendbuchwoche gelegt. Neben verschiedenen Autorenlesungen in den Schulen gibt es damit auch ein Angebot von jugendlichen Autoren.

Am darauffolgenden Samstag, 28. September, gibt es die Möglichkeiten das Buch exklusiv in der Thalia-Filiale in Peine im Rahmen einer Signierstunde von 11 bis 14 Uhr zu erwerben.