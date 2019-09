Schüler aus Peine löchern Buchautoren mit ihren Fragen

Erzählerisches Talent war beim offiziellen Start der Jugendbuchwoche am Montagnachmittag in der Vöhrumer Hainwaldschule gefragt: Fünf Autoren, die bereits am Montag und in den kommenden Tagen an unterschiedlichen Schulen aus ihren Werken lesen werden, standen rund zwei Dutzend Schülern Rede und Antwort. Die Schüler der gastgebenden Vöhrumer Hainwaldschule, der fast benachbarten Integrierten Gesamtschule und dem Gymnasium am Silberkamp...