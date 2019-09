Peine: Diebe brechen in Werkstatt und Wohnhaus ein

Peine. Der Einbruch in die Werkstatt ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch. Der Einbruch in das Einfamilienhaus erfolgte am Mittwoch im Laufe des Tages.

In Peine sind gerade Einbrecher unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch – genauer von 18 bis 9 Uhr morgens – ein Einbruch über ein Fenster in eine Werkstatt in der Luisenstraße. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume und erbeuteten mehrere Werkzeuge, Reifen und Autopflegeprodukte. Die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 3.500 Euro.

Ein zweiter Einbruch in der Folgenacht

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Mittwoch in der Burgstraße in Bierbergen in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 20.35 Uhr. Die Einbrecher stiegen im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses durch ein Fenster ein und gelangten so in das Wohnhaus. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließen mit einer erbeuteten Uhr in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.