Vorstand der VFG Oberg stellt sich bei Versammlung neu auf

Bei den Vorstandsposten der Volksfestgemeinschaft (VFG) Oberg standen bei der Jahresversammlung Veränderungen an. Der Vorstandsvorsitzende Manfred Grove gab bekannt, dass er nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stehe, teilt die Volksfestgemeinschaft mit. Grove hatte das Amt seit sechs Jahren inne und war bereits seit zehn Jahren im Vorstand tätig.

Dafür habe ihm der zweite Vorsitzende, Jan Hanke, gedankt – auch Groves Ehefrau Nicole sei Dank für ihr jahrelanges ehrenamtliche Engagement ausgesprochen worden.

Als neuen Vorsitzenden wählte die Gemeinschaft bei der Jahresversammlung schließlich einstimmig den ehemaligen Schriftführer Michael Baum zum neuen ersten Vorsitzenden, so die VFG.

Damit wurde natürlich die Position des Schriftführers vakant, so dass auch hier ein weiterer Wahlprozess anstand. Hier ist Marion Schmager einstimmig in den Vorstand gewählt worden und übernimmt ab sofort das Amt der Schriftführerin. Sie sei damit erst die zweite Frau im Vorstand in der über 60-jährigen Vereinsgeschichte. Carsten Schmidt bleibe in seinem Vorstandsamt als Kassierer tätig.

Weiterhin sei auf der Versammlung der Rechenschafts- und Kassenbericht gegeben worden.