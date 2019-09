Hündin Lilly sucht eine neues Zuhause

Die Hündin Lilly ist am Samstag, 21. September, im Tierheim abgegeben worden. Sie ist eine Mischung aus den Rassen Dackel und Rehpinscher. Das Tierheim beschreibt Lilly als eine sehr liebe und anhängliche Hündin. Sie sei sehr verträglich mit Artgenossen und Katzen. Kinder sollten laut Tierheim dagegen schon etwas älter sein, da Lilly sich ungern am Bauch und Po streicheln lässt. Die Hündin könne einige Zeit allein bleiben und sei stubenrein, allerdings müssten bei Lilly alle drei Monate die Analdrüsen entleert werden. Bei Interesse ist das Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee unter der: (05171) 52558 erreichbar oder am Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr vor Ort.

