Dungelbecker Krankenschwester erlebt Historisches in Prag

Dungelbeck. Annemagret John ist vor 30 Jahren in der westdeutschen Botschaft in Prag dabei, als Tausenden DDR-Bürgern die Ausreise in den Westen gewährt wird

Die letzten Worten sind bereits im Jubel untergegangen: „Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise möglich geworden ist“ – als Hans-Dietrich Genscher als damaliger Außenminister diesen historischen Satz heute vor 30 Jahren auf dem Balkon der westdeutschen Botschaft in Prag ausrief, stand Annemagret John aus Dungelbeck mit einer Gänsehaut wenige Meter hinter ihm.

„5000 Menschen fielen sich in die Arme, schrien und jubelten, das war grenzenlose Freude“, erinnert sich die DRK-Krankenschwester. Sie hat diese historischen Tage hautnah miterlebt und Tausende Flüchtlinge betreut. „Als Genscher durch das Tor kam, haben ihn die Menschen sofort erkannt. Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch alle Zelte bis ins Dachgeschoss. Einige lagen sich da schon in den Armen. Denn alle dachten: Jetzt gibt es eine Lösung, jetzt dürfen wir ausreisen“.

Auch 30 Jahre danach strahlen immer noch ihre Augen, wenn sie davon erzählt. Dabei war die Situation in der deutschen Botschaft alles andere als einfach. Die großen DRK-Zelte im Innenhof waren bereits überfüllt. „In den Etagenbetten schliefen sie zu zweit oder dritt. Oder die Flüchtlinge schlugen ihre eigenen Campingzelte auf, die sie dabei hatten. Sie waren ja dort im Urlaub. Wer keinen Platz mehr fand, harrte auf den breiten Treppenstufen im Gebäude aus und schlief dort. Jeder hatte eine Stufe.“

Stündlich kamen 40, 50 Menschen, es sei regelrecht explodiert. Annemagret John kam mit der Registrierung nicht mehr nach und gab sie auf. „Die meisten kletterten über den hinteren Zaun des Geländes, reichten erst die Kinder rüber, dann ihr Gepäck. Sie trauten sich nicht durch den Haupteingang an den Uniformierten mit Hunden vorbeizugehen, die vor der Botschaft in den Gassen patrouillierten. Die Polizei hat es aber wohlwollend begleitet und nicht eingegriffen“, erinnert sie sich. Sie hakte dann links und rechts zwei DDR-Bürger unter und ging mit ihnen durch den Eingang.

In der DRK-Feldküche wurde außer dem Frühstück täglich auch eine warme Mahlzeit gekocht. „Es gab Gulasch und Nudeln, Kartoffelbrei mit Sauerkraut, Eintopf und Bockwürstchen. Die Schlangen waren sehr lang, aber alle waren geduldig“, beschreibt die Dungelbeckerin. Die Stimmung war emotional. „Viele haben geweint, die haben wir getröstet. Sie hatten ja auch ihr ganzes Hab und Gut zurückgelassen, Angehörige und Freunde. Sie waren aber alle so hoffnungsvoll, ausreisen zu dürfen. Sie trauten dem Angebot des DDR-Anwalts Wolfgang Vogel nicht, wenn sie zurückreisen, könnten sie legal ausreisen. Die Ängste waren da, dass etwas in der DDR mit ihnen passieren würde.“

In den Gassen vor der Botschaft war kaum ein Durchkommen. „Dort standen jede Menge Trabis und Borgwards. Auch die Autos hatten sie zurückgelassen. Die Schlüssel wurden bei uns abgegeben und gesammelt. Später wurden die Autos auf ein zentrales Gelände geschleppt“. Ein großes Problem war die Hygiene auf dem Gelände. „Wir hatten nur wenige Duschen und Toiletten, und die waren oft verstopft. Wir wollten wenigstens einen Mindeststandard an Hygiene bieten und haben viel desinfiziert, um übertragbare Infektionen zu verhindern. Unter den Flüchtlingen waren viele Ärzte und Krankenschwestern aus der DDR, die uns dabei geholfen haben“.

Die 71-Jährige kann sich noch gut an ihre Einkaufslisten erinnern. Ein DRK-Transporter fuhr täglich zur Grenze, um Getränke und Lebensmittel, Handtücher, Seife, Toilettenpapier, Zahnbürsten, Medikamente und Windeln für Kleinkinder zu besorgen. Einige hatten durch die neue Nahrung Durchfall. Sie kannten keinen Orangensaft. „Viele Menschen hatten sich erkältet oder Schürfwunden zugezogen als sie über den Zaun geklettert waren. Auch einen frisch an der Niere Operierten hatten wir da - und ein Kleinkind mit einem Luftröhrenschnitt. Das Kind war so verschleimt, da mussten wir mit einfachsten Mitteln den Schleim absaugen. Und eine schwangere Frau kurz vor der Entbindung hatte darauf bestanden, nur in Begleitung eines Botschaftsangehörigen ins Krankenhaus zu fahren“. Auch viele Familien mit Babys waren dabei. „Wir hatten kleine Wannen besorgt. So konnten die Mütter im warmen Keller der Botschaft ihre Babys und Kleinkinder in den Waschwannen baden.“

Nach Genschers erlösenden Worten standen Busse am unteren Teil der Gasse bereit, die zum Bahnhof fuhren. „Das ging alles sehr schnell. Trotzdem hatten die Menschen große Angst. Es war nur ein kurzer Weg aber sie wollten nicht ohne Begleitung das Botschaftsgelände verlassen. Die Flüchtlinge nahmen nur soviel mit was sie tragen konnten. Ich habe auch ein Baby im Arm gehabt und die Eltern bis zum Bus begleitet“. Um Mitternacht war das Gelände leer. Aber schon am nächsten Morgen standen wieder Hunderte vor der Botschaft. „Dann haben wir mit den neuen Flüchtlingen die Zelte aufgeräumt und bewohnbar gemacht. Als ich am 4. Oktober abgelöst wurde, waren es wieder 1500 Menschen in der Prager Botschaft.“

Annemagret John hat die Grenzöffnung vor dem Fernseher aufgeregt und mit Freude verfolgt. Man müsse darüber sprechen und noch mehr aufeinander zugehen, meint sie resümierend nach 30 Jahren Mauerfall. Erstmals nach den historischen Tagen 1989 ist sie am Wochenende wieder nach Prag gefahren und hat in der Botschaft in einer lebendigen Bibliothek dort Interessierten ihre Geschichte erzählt. Für Annemagret John war es selbstverständlich, 1989 in der Prager Botschaft eine Woche lang mitzuhelfen. Daher hat sie einst den Vorschlag für das Bundesverdienstkreuz abgelehnt. „Das war mein Beitrag zur Wiedervereinigung, für die Freiheit. Ich würde es immer wieder tun.“