Groß Bülten gibt es auch im nächsten Jahr zum Blättern

Der Heimatkalender „Groß Bülten 2020“ liegt vor: Das verkündet Horst Meldau – der Kalender ist ab sofort erhältlich.

Für das Titelbild – ein Foto vom diesjährigen Johannisfeuer – hat Marina Axmann gesorgt. „Sie ist eine ambitionierte Hobbyfotografin, die ihre Bilder in diesem Sommer in der Praxis von Dr. Friedrich Scheibe in Groß Bülten zum ersten Mal ausgestellt hat“, informiert Meldau.

Zu sehen ist im Kalender wieder ein Mix aus historischen und aktuellen Aufnahmen aus Groß Bülten, ergänzt durch Erläuterungen zu den Bildern. Unter anderem werden gezeigt: das Geschäftshaus „Solschener Straße 25“ in den 1930er-Jahren; der Bodenabbau in der Sandgrube neben der Kolonie mit Dampf- und Kettenbagger um 1911 sowie der ehemalige Sportplatz am Zechenweg im Jahr 1954.

Der Kalender ist zum Preis von sieben Euro erhältlich in der Mickefett Apotheke, im Schuhhaus Warnecke (beides in Groß Bülten), in der Buchhandlung Quindel (Groß Ilsede) sowie bei Horst Meldau aus Groß Bülten, Telefon 05172/6969 oder unter horst-meldau@t-online.de per Mail.