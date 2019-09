Moderator Schüssel-Schorse lädt am Freitag zum Beruferaten in Peine ein – mit dabei natürlich sein bekannter VW-Bulli.

Peine. Die NDR1-Sendung sucht am Freitag einen Beruf aus Peine. Ab 5 Uhr kann mitgerätselt werden, von 12 bis 13 Uhr ist Schüssel-Schorse in Peine.

Das Beruferaten mit Schüssel-Schorse ist zu Besuch in Peine

Der NDR-Moderator Schüssel-Schorse kommt am Freitag, 4. Oktober, um 12 Uhr nach Peine. In seiner NDR1-Sendung stellt er Berufe aus ganz Niedersachsen vor – am Freitag komme der gesuchte Beruf aus Peine, lautet der erste Tipp. Ab 5 Uhr werde stündlich ein neuer Hinweis gegeben.

Um 13.30 Uhr wird das Rätsel dann aufgelöst, teilt der NDR mit. Jeder könne dabei miträtseln und seine Lösung entweder von 5 bis 13 Uhr auf den Anrufbeantworter des NDR unter der 0 8000 60 70 80 sprechen oder direkt bei Schüssel-Schorse von 12 bis 13 Uhr an der Jakobi-Kirche abgeben.

Unter allen Teilnehmern verlose der NDR 1 ein Samsung Galaxy S10 im Wert von 800 Euro.