Heftiger Aufprall – Zug überfährt vor Peine Wildschweine

Das Splittern, oder auch Knacken, war im Zug deutlich zu hören, berichten Reisende unserer Zeitung von dem Zugunfall am Sonntagabend zwischen Peine und Vöhrum. Auf Nachfrage teilte die Deutsche Bahn am Montag mit, dass der Regionalexpress auf der Strecke von Hannover nach Braunschweig Wildschweine überfahren habe. Der Unfall passierte am Sonntag gegen 21.40 Uhr. Zugreisende erzählen, dass nach dem auffälligen Geräusch und dem Schlag...