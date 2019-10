Ärger wegen nächtlicher Fahrt mit dem E-Scooter durch Peine

Die Polizei hat bereits mehrfach darauf hingewiesen und zieht es nun durch: Die Fahrt mit einem E-Scooter kann schnell zu einem „Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz“ werden.

So auch am Mittwoch um 23.10 Uhr. Die Polizei Peine berichtet, dass sie in der Marktstraße in Peine einen 29-Jährigen mit einem E-Scooter kontrolliert habe. „Da für den E-Scooter keine Versicherung besteht, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet“, so die Polizei.

Für E-Scooter muss eine KFZ-Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden.