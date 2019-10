Peine: Zwei Frauen werden bei Unfall leicht verletzt

Zwischen Lengede und Vallstedt ereignete sich am Donnerstag um 20.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Braunschweig kam in einer Kurve aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend wurde das Fahrzeug laut Mitteilung der Polizei in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Die 22-Jährige und ihre 20-jährige Beifahrerin aus Lengede wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. red

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder