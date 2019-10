Hundert feiern Erntedank in Kolshorns Scheune in Berkum

In vielen Gemeinden des Kirchenkreises Peine fanden am Wochenende die traditionellen Gottesdienste zum Erntedankfest statt. Das teilt Nicole Laskowski, Sprecherin des evangelisch-lutherischer Kirchenkreises Peine mit.

Passend zu Thema hatten die Berkumer ihre Feier in Kolshorns Scheune verlegt. Gemeinsam mit Konfirmanden, Jugendlichen und den Landfrauen gestaltete Pastor Titus Eichler den Gottesdienst mit Blick auf die Schöpfung und die Bewahrung der Natur. „Wir feiern, dass wir leben dürfen und leben können. Wir feiern unseren Reichtum, den wir hier vorne am Altar in Form der Erntegaben sehen. Danken wir Gott für die reiche Ernte“, eröffnete Pastor Eichler den Gottesdienst. Er dankte auch allen fleißigen Helfern, allen voran den Gastgebern und den Landfrauen, die eine neue Erntekrone gebunden hatten. Anschließend verlasen Konfirmanden und Landfrauen Texte, die verdeutlichten, wie wichtig Erde, Wasser, Feuer, Luft und Wachstum für die Menschen und das Leben sind.

Pastor Eichler predigte mit aktuellen Bezügen: „Es gibt Menschen, die über das Meer flüchten. Manche wollen sie ersaufen lassen, andere wollen sie retten. Es gibt ein Mädchen, das sich um die Erhaltung der Erde für seine Generation sorgt. Manche eifern ihr nach, andere lachen über sie. Gott ist dazwischen. Er ist da, wo es schwierig wird, weil die Welt nicht einfach ist. Er hat uns frei gemacht. Deshalb muss jeder selbst entscheiden“, so der Pastor. Mit dem Segen entließ er die Gemeinde und lud gleichzeitig zu Kaffee und Kuchen ein. Die Landfrauen hatten ein großes Büffet mit süßen Leckereien aufgebaut. So gab es noch reichlich Gelegenheit für angeregte Gespräche.