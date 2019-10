Andreas Affeldt leitet künftig Zuckerfabrik in Clauen

Führungswechsel in der Zuckerfabrik der Nordzucker in Clauen: Andreas Affeldt wird am Freitag die Werkleitung übernehmen – das teilt die Nordzucker mit. Affeldt folgt auf Joachim Rüger, der zu „Mackay Sugar“ nach Australien wechselt und dort im Management die Gesamtverantwortung für den Bereich...