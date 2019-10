35 Kontrahenten streiten laut auf offener Straße in Peine

Auf offener Straße in Peine haben sich zwei größere Personengruppen am Wochenende offenbar eine lautstarke Auseinandersetzung geliefert. Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend gegen 23 Uhr an der Ecke Werderstraße/Bodenstedtstraße und wurde am Montag vom Peiner Kommissariat gemeldet.

Zeugen hatten die Polizei über die lautstarken Streitigkeiten informiert. Als die ersten Polizeikräfte am Einsatzort eintrafen, ergriffen die Kontrahenten umgehend die Flucht und verschwanden in der Dunkelheit in unterschiedliche Richtungen. Nach Angaben von Polizeisprecherin Stephanie Schmidt konnten die Beamten aber dennoch die Identitäten von 13 Beteiligten feststellen.

Im Polizeibericht wird ein Migrationshintergrund der Beteiligten benannt, das ist demnach für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung.

„Zum Motiv der Streitigkeiten gibt es aktuell keine Erkenntnisse“, so Schmidt am Montag weiter. Auch über etwaige Verletzungen von Beteiligten sei nichts bekannt. Schmidt: „Die Ermittlungen wurden aufgenommen und laufen derzeit.

In der Vergangenheit ist es in Peine bereits wiederholt zu derartigen Auseinandersetzungen und Schlägereien auf offener Straße gekommen, wobei ein Migrationshintergrund eine Rolle spielte.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine in Verbindung zu setzen: (05171) 9990.