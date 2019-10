Hauseigentümer Ilsede/Peine reisen nach Wien und Bratislava

Die 30 Teilnehmer absolvierten laut Pressemitteilung des Vereins in Wien und Bratislava ein abwechslungsreiches Programm.

Neben Führungen durch Bratislava und Wien wurden demnach auch das Zisterzienser Kloster Heiligenblut und das Wasserschloss Laxenburg besucht. In der Abtei in Heilgenblut seien noch heute mehr als 100 Mönche aktiv, die auch außerhalb des Klosters vielfältige Aufgaben im Sozialbereich, im Lehrbetrieb der allgemeinbildenden Schulen sowie an Universitäten wahrnehmen.

In der Stadt Bratislava seien seit dem Fall des Eisernen Vorhangs umfangreiche Sanierungsarbeiten in und an den Häusern der Stadt vorgenommen worden. „Heute kann sich der Besucher an den hellen Fassaden und den vielfältigen Geschäftsangeboten erfreuen“, teilt der Verein weiter mit. Dank des schönen sommerlichen Wetters hätten größere Abschnitte der Stadtführung in Wien zu Fuß erledigt werden können. Während der Führung sei auch insbesondere auf den öffentlichen Wohnungsbau in Österreich am Beispiel Wiens eingegangen worden.