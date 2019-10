Service-Club Soroptimist Peine feiert seinen 20. Geburtstag

Der Club Soroptimist Peine wird 20 Jahre alt. Dieses Jubiläum wird am Sonnabend, 19. Oktober, mit einem musikalischen Festakt in der katholischen Pfarrkirche „Zu den heiligen Engeln“ gefeiert. Von 14 bis 16 Uhr lesen dort bekannte Peiner Persönlichkeiten und einige Clubschwestern verschiedene Menschenrechte vor und äußern ihre Gedanken dazu. Dazwischen gibt es Livemusik. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Spenden für das aktuelle Projekt des Clubs mit der Beratungsstelle Heckenrose sind willkommen. Das Projekt Heckenrose bietet eine Anlaufstelle für Menschen, die aktuell oder in ihrer Vergangenheit sexuelle Gewalt erlebt haben oder damit konfrontiert wurden. Zu dem Projekt gehört auch die Präventionsarbeit in Kindergärten und Schulen. Soroptimist ist ein international tätiger Service-Club berufstätiger Frauen, der sich etwa für Menschenrechte einsetzt.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder