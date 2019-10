Gehweg bleibt für Radfahrer Tabu – auch in Vechelde

Vechelde. Die Polizei hat am Mittwoch kreisweit Fahrradfahrer kontrolliert. Auf der Hildesheimer Straße in Vechelde müssen Radler auf der Fahrbahn bleiben.

Die Rechtslage ist klar, und wer dagegen verstößt, sollte mit Polizeikontrollen rechnen: Gemeint sind Radfahrer, die auf dem Gehweg unterwegs sind und nicht – wie vorgeschrieben – auf der Fahrbahn. In Vechelde ist das bei der Hildesheimer Straße ein Thema. Am Mittwoch hat die Polizei kreisweit rund 7,5 Stunden Fahrradfahrer in einem Sonderdienst kontrolliert – also auch in der Gemeinde Vechelde. „Rund 20 Beamte waren im Landkreis im Einsatz“, informiert Sandra Süttnig-Ohlendorf, die diesen Sonderdienst geleitet hat.

Zurück zur Hildesheimer Straße: Zumindest zeitweilig sind dort auf der Ortsdurchfahrt viele Autofahrer unterwegs, manche fahren auch schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer, und nicht selten versperren parkende Autos den Radlern den Weg, so das sie weiter auf die Fahrbahn ausweichen müssen – all das ist aber kein Argument, als Radfahrer auf den Gehweg auszuweichen, weil sie sich dort „sicherer“ fühlen. „Wir kontrollieren jederzeit im Landkreis Peine die Radfahrer regelmäßig“, bekräftigt Sandra Süttnig-Ohlendorf. Wie intensiv die Kontrollen – auch an der Hildesheimer Straße – vorgenommen werden, hänge allerdings von der jeweiligen „Einsatzlage“ ab. Sprich: Für solche Überwachungen muss immer auch genug Polizei-Personal bereit stehen. Nebenbei: Wer mit dem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs ist, muss mindestens 20 Euro bezahlen.

Bei den Kontrollen am Mittwoch ging es auch um verkehrssichere Fahrräder – gerade bei Schulkindern. Dringend rät Sandra Süttnig-Ohlendorf allen Radfahrern – egal, ob Elektro-Bike oder nicht –, sowie Fahrern von Elektro-Scootern, einen Helm aufzusetzen. Nur so könnten sie sich vor schweren oder gar tödlichen Verletzungen schützen. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr hat es laut Polizei im Landkreis Peine neun bei Verkehrsunfällen tödlich verunglückte Radfahrer gegeben.

Ein wichtiges Prinzip für Radfahrer sollte zudem sein: dafür zu sorgen, dass sie von Autofahrern gesehen werden – als Stichworte seien eine funktionierende Beleuchtung sowie Reflektoren genannt. Sollte ein Fahrrad nicht verkehrstüchtig sein, sind 10 bis 20 Euro zu zahlen. Immer wieder vergessen Radfahrer darüber hinaus, dass sie in der Peiner Fußgängerzone ihr Gefährt nur schieben dürfen (mindestens 15 Euro für ein Verstoß) – nicht zufällig hat sich die Polizei am Mittwoch mit einem Info-Stand in der Fußgängerzone aufgebaut.

Nebenbei: Auf der Bundesstraße in Klein Ilsede ist auf der Fahrbahn ein Radfahrschutzstreifen angelegt worden, auf der in Bettmar ist ein solcher Streifen geplant. „Von Autofahrern ist dieser Streifen grundsätzlich frei zu halten“, erinnert Hans-Hinrich Ahrens – nur bei Gegenverkehr könnten Autofahrer diese Bereiche kurzzeitig überfahren, wenn sie frei sind. Doch es gibt Radfahrer, die sich auf diesen Streiten nicht sicher fühlen und auf den Gehweg ausweichen – auch dann sind 20 Euro zahlen.