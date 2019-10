Als sie in Peine das Speiseeis noch selbst hergestellt haben

In dieser neuen Folge der „Eule“ beschäftigt sich Uwe Neubauer, ein gebürtiger Peine, mit einigen Persönlichkeiten in Peine:

„Auf dem Rosenhagen gegenüber von Kurt Peters seiner Gastwirtschaft hatten in der Nachkriegszeit die Familien Hörmann und Beese in einem Kleinbetrieb geschafft. Und befassten sich im Hinterhof in einem größeren Raum mit der Herstellung von leckerem Speiseeis und Sahneschaum. In ihrem großen Hauseingang hatten die Eisfamilien einen Verkaufswagen stationiert, und das Eis wurde verkauft, was täglich wurde dort produziert.

Frau Hörmann und Frau Beese standen meistens an dem Verkaufswagen und verkauften den Peinern ihr Eis in der Woche an vielen Tagen. In die Waffel wurde das Eis nicht als Kugel hineingedrückt, sondern die Waffel wurde mit mehreren Esslöffelstrichen seicht bestückt. Der Eisbaron Lulu Beese musste sein Verkaufstalent beweisen und machte sich mit seinem mobilen Verkaufswagen mit Fahrrad in der Stadt auf Reisen. Auf Wochenmarkten, Schützenfesten und natürlich beim Peiner Freischießen die Peiner bei Lulu Beese ihre vielen Taler ließen.

Auch das Schützenfest in Peine-Telgte hat es ihn viele Jahre angetan. Dazu gibt es eine kleine Story, ich erinnere mich sehr oft daran. Links neben der Burgschule war der kleine Kiosk von Opa Hermann. Hier kam Lulu Beese meistens nicht dran vorbei und hielt auf dem Weg nach Telgte auf ein paar Bierchen immer an. Mein Freund Günter und ich fuhren mit dem Rad nach Telgte des Schützenfestes wegen und sahen von der Brücke aus, dort hatte Lulu seinen Eiswagen auf der Wiese an der Fuhse gelegen. Er hatte wohl bei Opa Hermann ein paar Bierschen zu viel angelutscht und ist an der Brücke mit seinem Eiswagen abgerutscht. Wir haben ihn auf das Rad geholfen. Er war außer Gefahren. Und Lulu ist dann etwas lädiert nach Haus gefahren. Ja, ja, es war doch eine andere Zeit. Davon sind wir ganz weit weg, ganz weit.

Es ist jetzt über 60 Jahre her. Da fuhr im Peiner Stadtgebiet umher – ein Herr mit dem Tempo-Dreirad-Kleinlastwagen und hatte den Peinern mittels einer Glocke was zu sagen. Er rief ständig aus dem Fahrzeug in Müllsammler-Manier: „Lumpen, Eisen, Knochen, Papier.“ Es handelte sich um „Piccolo“ Schrader, ein Unikum. Er machte sich als Peiner als Schrotthändler den Rücken krumm und war damals in dieser schönen Stadt auch stadtbekannt. Weil er recht klein war, wurde er humorvoll „Piccolo“ genannt.