„Grünes Warenhaus“ in Ölsburg und Prevo in Peine schließen

Alteingesessene Geschäfte schließen, aber es entsteht auch Neues: Dieser Trend setzt sich im Landkreis Peine fort.

Ein jahrhundertealtes Familienunternehmen in Ölsburg macht zum Jahresende für immer zu: das „Grüne Warenhaus“ an der Straße „Am Kalischacht“. In dritter Generation betreibt Petra Herzel das Unternehmen, das alles für den Garten – vom Rasenmäher über Blumen bis hin zu Dünger –, aber unter anderem auch Tierfutter anbietet. Die Groß Ilsederin zeigt Bilder aus der Unternehmensgeschichte: Vor mehr als 100 Jahren ist der Betrieb (Thies/Kelpe) als Landhandel entstanden – auf dem Hochsilo aus Beton sind die Namen noch heute nachzulesen. Um 1970 hat es im Landhandel gebrannt, er wurde aber wieder aufgebaut. In den 1980er-Jahren entstand das „Grüne Warenhaus“. Die vier Metallsilos und den besagten Betonsilo hat das Unternehmen vor gut 20 Jahren an Landwirte abgegeben. Warum nun das Ende? Zum einen wolle sie in den Ruhestand gehen, antwortet die 60-Jährige. Zum anderen habe sie keinen Nachfolger gefunden. Die Garten- und Baumärkte hätten inzwischen das Geschäft für das „Grüne Warenhaus“ erheblich erschwert.

Apropos: Märkte. Der Bau- und Gartenmarkt Prevo an der Wiesenstraße in Peine macht ebenfalls dicht – und zwar spätestens am Jahresende. Der Räumungsverkauf mit heruntergesetzten Preisen läuft bereits auf Hochtouren, das Warenangebot hat sich schon deutlich gelichtet. „Wir schließen, wenn alles verkauft ist – ich gehe davon aus, dass das vor dem Jahreswechsel der Fall sein wird“, erklärt Siegfried Schröder, Geschäftsführer der Bürger-Unternehmensgruppe Hildesheim, zu der Prevo seit August 2018 gehört. Der Mietvertrag für Prevo in Peine laufe am 31. Dezember aus. Mit „strategischen Gründen“ erklärt Schröder die Schließung von Prevo an der Wiesenstraße, wo der Markt seit Anfang 2005 angesiedelt ist; zuvor hat er sich an der Vöhrumer Straße in Peine-Telgte befunden. Seit insgesamt fast 45 Jahren ist Prevo in Peine ansässig. Wie geht es mit den Mitarbeitern von Prevo an der Wiesenstraße weiter? „Ich weiß von keinem, dass er arbeitslos wird“, versichert Schröder. Ein Teil werde in anderen Märkten der Unternehmensgruppe weiterarbeiten, ein Teil habe anderswo einen Arbeitsplatz gefunden.

Eine gute Nachricht gibt es hingegen aus Groß Ilsede: Auf einem 1600 Quadratmeter großen Grundstück an der Bundesstraße 444, das das Unternehmen vom Reparaturzentrum/Meisterwerkstatt Uhl gepachtet hat, baut die Firma „Carwash24“ eine Selbstbedienungswaschanlage mit vier Waschplätzen; die Eröffnung soll noch im November erfolgen. Die Zufahrt zu der Autowaschanlage, die täglich von 6 bis 22 Uhr genutzt werden kann, erfolgt über das Uhl-Gelände. 2013 ist Uhl von Peine in das Gewerbegebiet „Peiner Feld“ im Norden Groß Ilsedes umgezogen: Das Unternehmen hat rund 70 Mitarbeiter.

Schließen werden die Süßwarengeschäfte Arko und Chocolata in der Peiner Fußgängerzone: Arko zum Jahresende, Chocolata im nächsten Jahr. Geschlossen hat bereits das Schuhreparaturgeschäft Deti an der Peiner Querstraße.