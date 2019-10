Jubilar leitet Geschenke zur Jugendfeuerwehr Wendeburg um

Da er selbst von sich sagt, dass es ihm gut geht, hat er seine Gäste gebeten, keine Geschenke mitzubringen, sondern stattdessen den entsprechenden Betrag der Jugendfeuerwehr zu spenden. Er ermunterte die Gäste mit dem Satz: „Stellt euch vor, ihr seid in Not und keiner kommt euch helfen.“ Die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr seien die Helfer der Zukunft, darum sei er auch so stolz auf sie.

Da die beiden Jugendlichen als Vertreter der Jugendfeuerwehr einen guten Eindruck hinterlassen hätten, sei die Geberlaune seiner Gäste wohl beflügelt worden. So sei schließlich eine Summe von genau 2226 Euro auf das Konto des Fördervereins der Jugendfeuerwehr Wendeburg-Kernort überwiesen worden. Der Verein, so heißt es in der Mitteilung weiter, werde in gewohnter Art in seinem Sinne die Jugendarbeit bei der Ausbildung, den Aktivitäten und Wettkämpfen unterstützen und so manchen Wunsch erfüllen. Die Kinder bedankten sich gemeinsam mit ihrem Betreuer bei Uwe Fröhlich und wünschten dem nochmals alles Gute zu seinem Geburtstag.