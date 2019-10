Denstorfer Kirche beginnt mit Planungen für sein Krippenspiel

Wer möchte dieses Jahr am Krippenspiel in Denstorf mitwirken? Auch Plätze im Engelschor sind noch frei.

Denstorf. Wer möchte nicht im Engelschor an Heiligabend singen? Interessierte Kinder können am Samstag zur Vorbesprechung in den Kindergottesdienst kommen.

Die Weihnachtsgeschichte kennt jedes Kind, schließlich bringt in vielen Haushalten auch das Christkind die Geschenke an Heiligabend und nicht der Weihnachtsmann. Und spannend ist die Geschichte ja auch. Eine hochschwangere Frau und ihr Mann müssen eine beschwerliche Reise antreten, nur um dann auf die Ablehnung der einheimischen Bevölkerung zu stoßen. Eine Geschichte, die nie an Aktualität verliert und zeigt, dass man an Weihnachten – aber nicht nur dann – immer Platz für einen Gast haben sollte.

Häufig wird daher die Geschichte von der Geburt Jesu an Heiligabend im Krippenspiel nachgespielt und gehört fest zur Weihnachtsstimmung. Wer da selber mitspielt, erlebt die Geschichte natürlich noch einmal auf eine ganz neue Weise. Dazu lädt die evangelische Kirchengemeinde Denstorf, Klein Gleidingen und Groß Gleidingen nun ein.

Wer Lust hat, einmal selbst eine Rolle im Krippenspiel zu übernehmen oder im Engelchor mitzusingen, kann am Samstag, 2. November, um 10.30 Uhr zur Vorbesprechung in das Pfarrhaus in Denstorf kommen.

Die Vorbesprechung werde im Rahmen des Kindergottesdienstes stattfinden, teilt die Gemeinde mit. Auf dem Plan für den Gottesdienst stünden außerdem auch noch Kekse backen und Lieder rund um das Martinsfest. Auch Taufkerzen werden gestaltet. neb