Mobile Retter in Peine: Sie retten in Minutenschnelle Leben

Zur echten Unterstützung des Rettungswesens haben sich die „Mobilen Retter“ im Landkreis Peine entwickelt. „270 Einsätze haben die 172 ehrenamtlichen qualifizierten Ersthelfer bis Ende Oktober absolviert“, rechnet Landkreis-Sprecher Fabian Laaß zusammen.

Seit dem Start vor etwa einem Jahr seien die „Mobilen Retter“ kreisweit 392 Mal alarmiert worden. „In 270 Fällen haben sie den Einsatz übernommen“, führt Laaß aus: „Davon mussten die ,Mobilen Retter’ 215 Mal am Einsatzort auch tätig werden.“

Durchschnittlich benötigten die Ehrenamtlichen zuletzt 4 Minuten und 26 Sekunden, um an den Einsatzort zu gelangen. „Damit sind die ,Mobilen Retter’ im Vergleich zum zweiten Quartal noch schneller am Einsatzort“, freut sich der Sprecher: „Drei Patienten mit kompletten Herz-Kreislaufstillstand konnten dank des Einsatzes der Ersthelfer ohne Folgeschäden aus dem Krankenhaus entlassen werden.“

Die „Mobilen Retter“ werden bei Herz-Kreislauf-Stillstand automatisch gemeinsam mit dem Rettungsdienst alarmiert. Über die Mobile-Retter-App wird der Ehrenamtliche verständigt, der sich am nächsten am Einsatzort befindet. Laaß: „Deshalb können die qualifizierten Ersthelfer meist schneller am Ort des Geschehens sein als der Rettungsdienst oder Notarzt.“ Das sei wichtig, da im Fall eines Herz-Kreislauf-Stillstands jede Sekunde zähle, um bleibende Schäden beim Patienten zu verhindern beziehungsweise die Chance auf eine erfolgreiche Animation zu erhöhen.

„Mobile Retter“ sind unter anderem Rettungsdienstler, Ärzte, Feuerwehrleute, Rettungsschwimmer, Arzthelfer und Pfleger, die zuvor registriert und trainiert wurden. Die nächsten Termine für die Qualifizierung sind am Donnerstag, 28. November, ab 18 Uhr beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Peine, Hegelstraße 9, und am Sonnabend, 18. Januar 2020, ab 9 Uhr beim Rettungsdienst Daetz in Stederdorf, Peiner Straße 2. Anmeldung ist unter www.mobile-retter.de im Internet möglich, Infos beim Landkreis unter (05171) 4010.