Kommissarin Eileena Wenzel spricht für die Polizei Peine

Die Kommissarin Eileena Wenzel ist von sofort an Pressesprecherin des Polizeikommissariats Peine. Die 24-jährige Peinerin gehört bereits seit zwei Jahren dem Einsatz- und Streifendienst in dem Kommissariat an. Sie wechselte 2017 von der Zentralen Polizeidirektion in Braunschweig nach Peine. Das...