AcconBrio spielt in Vöhrum mit sattem Klang und Virtuosität.

Vöhrum. Zum 4. Mal lud das Wolfsburger Akkordeonorchester AcconBrio in die sehr gut gefüllte evangelische Kirche in Vöhrum ein. Unter der Leitung von Grit Wanzek hatte das Ensemble ein buntes Programm unter dem Motto „Akkordeon auffallend anders“ zusammengestellt. Auffallend anders in der...