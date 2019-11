Radfahrerin wird bei Unfall in Peine leicht verletzt

Ein Unfall ereignete sich laut Polizei am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Straße „Zur Bergmühle“. Eine 37-jährige Peinerin befuhr mit ihrem Citroen die Kirchvordener Straße. Beim Abbiegen nach links übersah sie eine 16-jährige Edemissenerin, die mit ihrem Kleinkraftrad offensichtlich in entgegengesetzte Richtung fuhr, so der Polizeibericht. Beim Zusammenstoß sei die 16-Jährige leicht verletzt worden. Der Sachschaden betrage rund 800 Euro.