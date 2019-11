Industrieverein Peine begeistert von Gauck-Rede

Um die Interessen der Industrie in Stadt und Kreis Peine zu wahren und zu fördern, wurde der Peiner Industrieverein einst gegründet: 100 Jahre ist das her. Vieles hat sich in all den Jahren geändert. Peine habe sich von der Stahlstadt zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandort mit einem kunterbunten Branchenmix gewandelt, mit Einzelhandel, Handwerksbetrieben und Dienstleistungsunternehmen, sagte Vorsitzender Gordon Firl bei der...