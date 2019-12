Wachmann schlägt und tritt Verkäufer in Peiner Markt

Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hat am Samstagabend einen Angestellten des Marktes am Hesebergweg in Peine-Stederdorf verletzt. Laut Polizei hatte der 23-jährige Angestellte den 21-jährigen Wachmann in dem Geschäft auf ein Fehlverhalten hingewiesen. Der geriet so in Rage, dass er den 23-Jährigen mit einem Fausthieb niederstreckte und auf den am Boden liegenden Angestellten eintrat. Gegen den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

