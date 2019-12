Unbekannte sind am Mittwoch in der Zeit von 15 bis 20 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Stettiner Straße in Peine eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter eine Terrassentür auf. Sie erbeuteten Bargeld in einem höheren dreistelligen Bereich.

