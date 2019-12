„Mister TB“ Dieter Greve lebt für den Sport in Bortfeld

Dieter Greve lebt und belebt die Turnerbrüderschaft – kurz TB – Bortfeld. Fast 86 Jahre ist Greve inzwischen und, so sagt er selbst: „Wenn ich ehrlich bin: Mein Leben bestand aus dem Verein“. So verwundert es auch nicht, dass Greve ein gebürtiger Bortfelder ist. „Und zwar in der alten Molkerei“, erzählt der „Mister TB“. Sein Vater Friedrich war dort der Verwalter. Greves Vater war auch begeisterter Geräteturner, ein sehr guter...