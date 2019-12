Am Freitag wieder freie Fahrt durch Rosenthal

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Rosenthal sind nahezu abgeschlossen. Die Sperrung der Bundesstraße 494 wird daher am Freitag, 13. Dezember, im Laufe des Tages wieder aufgehoben, kündigt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Wolfenbüttel) an. Es folgen aber noch...