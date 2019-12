Einbruch in Postgebäude in Oberg - Eltern zeigen ihre Kinder an

In das Postgebäude an der Oberger Hauptstraße in Oberg (Landkreis Peine) ist am vergangenen Sonntag in der Zeit von 0.30 bis 1 Uhr eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Minderjährige gewaltsam Zugang zu dem Postverteilzentrum. Nachdem sie ein Fenster eingeschlagen hatten, entriegelten die Täter eine Sicherung und gelangten in das Gebäude. Aus der Post stahlen sie 30 Pakete.

Noch am selben Tag meldeten sich die Eltern bei der Polizei. Die Beamten der Polizeistation Ilsede fanden zahlreiche Pakete bei den drei Verdächtigen finden und stellten diese sicher.

Information für Postempfänger: Leider, so die Polizei, konnten nicht alle Geschädigten benachrichtigt werden. Wer am Samstag, 14. Dezember, eine Benachrichtigungskarte in seinem Briefkasten gefunden hat, um ein an ihn adressiertes Paket in der Postfiliale Ölsburg abholen zu können, wird gebeten, sich mit der Dienststelle der Polizei Ilsede unter in Verbindung zu setzen.